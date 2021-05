Haarsträhnen von Kurt Cobain werden versteigert

Auch Haar von John Lennon dabei

Das Gebot für Kurt Cobains sechs Haarsträhnen, die 1989 von einem Freund geschnitten wurden, beginnt bei 2500 Dollar (knapp 2100 Euro). Auch werden handgeschriebene Bob Dylan „Blowing In The Wind“-Noten und Haarsträhnen von John Lennon und Jimi Hendrix versteigert. Die Auktion wird am Samstag beendet.