In diesen Fällen sagen wir Danke!

Neuen Fernseher erhalten

Ein neues TV-Gerät hatte Gerhard Z. Anfang Februar im Onlineshop einer Elektrohandelskette gekauft und in einer Filiale abgeholt. „Als ich das Gerät installieren wollte, ist mir sofort ein Fehler am oberen Bildrand aufgefallen“, so der Niederösterreicher. Herr Z. fuhr zur Filiale. Ein Tausch des Fernsehers wurde abgelehnt, denn dieser müsse eingeschickt werden. „Nun sind acht Wochen vergangen, ich habe mehrmals nachgefragt, wurde aber nur um Geduld gebeten“, bat der Leser um Hilfe. Media Markt bedauerte, dass es seitens des Herstellers bei der Prüfung der Schadensursache zu Verzögerungen komme. Man arbeite an einer kulanten Lösung. Die gab es nun auch. Herr Z. bekam einen neuen Fernseher.