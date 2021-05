Weniger Geld: Adi Hütter droht Transfer-Verbot

Eberl geht davon aus, dass sich der Transfermarkt in diesem Sommer sehr verändert. „Die Probleme liegen auf dem Tisch, es gibt zudem weniger Geld aus dem TV-Vertrag. Da kommt jetzt geballt etwas auf uns zu“, sagte der 47-Jährige. Der Kreis der Mannschaften, die agieren können, sei sehr klein. „Da gehört wohl die Premier League am ehesten dazu. Sie wird den Markt ins Laufen bringen. Die Kader werden kleiner und Nachwuchsspieler werden wieder in den Fokus rücken.“