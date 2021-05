„Showdown“: Samariterbund Graz droht Auflösung

Der Ruf des Arbeiter-Samariterbundes ist massiv angekratzt. In die Pleite geschlittert ist zwar, wie berichtet, nur der Verein in Graz. In der öffentlichen Meinung wird jedoch kaum zwischen den eigenständigen Gruppen unterschieden, was auch der Bundesorganisation zu schaffen macht: „Durch die negative Berichterstattung ist dem ASB ein schwerer Imageschaden entstanden“, bestätigt Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller. Er betont aber in diesem Zusammenhang: „Die Gruppe Langenwang war nie Gegenstand von Überprüfungen, sie leistet hervorragende Arbeit!“