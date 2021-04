Samariterbund steht vor dem Finanz-Kollaps

Die Pflegeheime sind schlecht ausgelastet

Solange die Heime in der Steiermark florierten, ging alles gut. Durch ihre erwirtschafteten Gewinne wurde auch der Rettungs- und Krankentransportdienst in Graz mit einem Fuhrpark von rund 40 Fahrzeugen mitfinanziert. Die virusbedingte schwache Belegung der Häuser (und natürlich auch die tragischen Todesfälle) ließen das bewährte System jetzt jedoch kollabieren: Eine Gegenfinanzierung ist in der aktuellen Situation schlicht nicht möglich. Zusätzlich fuhr die Rettung in den vergangenen Monaten auch ein sattes Minus von 320.000 Euro ein.