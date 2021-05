Chelsea verliert London-Derby gegen Arsenal

Chelsea hat den Sprung auf Rang drei in der englischen Fußball-Premier-League verpasst. Der Champions-League-Finalist verlor am Mittwochabend das London-Derby der 36. Runde gegen Arsenal mit 0:1. Den einzigen Treffer im Prestigeduell erzielte Emile Smith-Rowe bereits in der 16. Minute nach Aubameyang-Vorarbeit. Chelsea fehlen damit zwei Runden vor Saisonende zwei Punkte auf den Christian-Fuchs-Club Leicester City.