Österreich im Fokus deutscher Medien

Titelheld der „Bild“-Zeitung, jovialer Gast auf dem kuscheligen Kaffeesofa im Frühstücksfernsehen von SAT 1 oder ganz seriös in „Spiegel“ oder „FAZ“: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) avancierte in Deutschland zum Medienstar. Doch jetzt wird auch Kritik laut. Am Cover des aktuellen „stern“ wird unser Land gar mit einer Bananenrepublik verglichen.