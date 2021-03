Ibiza-SMS zwischen Kurz & Strache: „Halb so wild“

„Halb so wild, falsche Vorwürfe“

Am Tag vor dem Platzen des Ibiza-Skandals bittet Strache Kurz um ein Gespräch. „Was ist los. Was schlimmes?“, fragt der Kanzler. Nächtliche Antwort des FPÖ-Chefs: „Halb so wild. Viele falsche Vorwürfe ...“