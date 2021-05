Kurz: Bayerns Grenzöffnung ist „positives Signal“

Änderung der Einreiseregeln in Arbeit

Vorerst gelten die Regeln noch: Nach der Einreise nach Österreich ist weiterhin eine zehntägige Quarantäne nötig, wenn keine Ausnahme vorliegt. Denn die COVID-19-Einreiseverordnung gilt nach wie vor, das Gesundheitsministerium arbeite aber mit Hochdruck an einer Novellierung, so der Vorarlberger Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP).