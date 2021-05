EU erwartet Besserung der heimischen Wirtschaft

Besserung am Arbeitsmarkt

Auch am heimischen Arbeitsmarkt sieht die EU-Kommission eine leichte Erholung für 2021 und 2022. Nach einem Rückgang um 1,7 Prozent im vergangenen Jahr soll die Beschäftigung in den kommenden Jahren wieder ansteigen. Die Arbeitslosenquote wird nach Berechnungen der EU-Kommission wieder allmählich sinken: 2021 auf 5 Prozent und 2022 auf 4,8 Prozent.