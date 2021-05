Bub (12) umgefahren und verletzt liegen gelassen

Gegen 13.40 Uhr war der zwölfjährige Bub auf seinem Fahrrad auf der Hohenemser Haydnstraße in Richtung Herrenriedschule unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 3 wurde er am Hinterrad von einem Auto touchiert. Der Bub kam daraufhin zu Sturz und wurde am Rücken und am rechten Arm verletzt.