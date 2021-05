Geköderte Impflinge | Gewaltbremse

Geköderte Impflinge: Kennen Sie ihn auch, den Nachbarn, der die Corona-Impfung verweigert? In größerem Stil haben wir Österreicher allesamt Nachbarn, die die Impfung verweigern. Nämlich am Balkan und in unserem östlichen Nachbarland Ungarn. Denn dort sowie in Bosnien-Herzegowina will sich laut einer Gallup-Umfrage lediglich ein Drittel impfen lassen, in anderen Balkanstaaten liegt die Bereitschaft mit rund 40 Prozent ebenfalls extrem tief. Fast zwei Drittel, bestätigt die Umfrage, glauben dort, dass die Pharmaindustrie das Virus in die Welt setze - im Umkehrschluss verweigert man dann naturgemäß den Impfstoff von genau dieser Industrie. Ebenfalls zu den Mythen zählt, dass die Impfung zu Unfruchtbarkeit führt und dass Bill Gates mit der Impfung den Menschen einen Computer-Chip implantiert. Serbien, das sich höchst erfolgreich um Vakzine bemüht hatte, sitzt auf einer Menge Impfstoff aus Russland und China - und ködert nun Impflinge mit einer Prämie von 25 Euro für alle Serben, die sich bis Ende Mai immunisieren lassen. Bei uns warten dafür immer noch viele auf den heiß ersehnten ersten Stich. Aber Pessimisten fürchten, dass auch bei uns bald die Phase beginnen könnte, in der man Impflinge ködern muss.