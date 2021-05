Manchester City wird vor dem TV englischer Meister

Solskjaer mit B-Elf

Der letzte verbliebene Verfolger Manchester United musste gegen Leicester seinem dichten Spielplan Tribut zollen. Die „Red Devils“ absolvierten am vergangenen Donnerstag das Europa-League-Semifinale gegen AS Roma und dann am Sonntag das Duell mit Aston Villa, bereits am kommenden Donnerstag steht das Match gegen Liverpool an. Daher schickte Trainer Ole Gunnar Solskjaer gegen Leicester eine echte B-Elf aufs Feld.