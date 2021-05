Ruine Rabenstein: Neuer Familienklettersteig

Familienfreundlicher Klettersteig

„Noch fehlen Infotafeln und Beschreibung“, so der Bürgermeister und klettert los: „Der Klettersteig ist familienfreundlich, hat jedoch die eine oder andere knackige Stelle.“ Der Steig führt perfekt gesichert vorbei an einem Naturdenkmal, einer mehr als 200 Jahre alten, eindrucksvollen Flaum-Eiche, die so in all ihrer Pracht erlebt werden kann.