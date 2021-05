Drastische Erhöhung der Raser-Strafen

Wie groß berichtet, wird Salzburg die Strafen für die Raser deutlich anheben. Schon am 1. Juli könnte es so weit sein. Bereits am Montag wurden erstmals die neuen Strafsätze an die Bezirkshauptmannschaften ausgeschickt. Bei Übertretungen von mehr als 30 km/h muss man künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Auch die Variante der Fahrzeugabnahme ist noch nicht vom Tisch.