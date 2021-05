Schopp über die Austria: „Wer das sagt, lügt“

Muhr: „Taumeln nicht führungslos herum“

Alle Verträge in sportlich relevanten Positionen wurden im April vorsorglich mit Juni gekündigt, „trotzdem taumeln wir jetzt nicht führungslos herum“, betont Ralf Muhr. Bis letzten Sommer war das Urgestein, das bereits 38 (!) Trainer überlebte, Sportdirektor und Technischer Direktor in Personalunion, jetzt heißt er „Leiter der Profi-Lizenzabteilung“. Und zieht als solcher maßgeblich die Fäden bei der Trainersuche, steht in Austausch mit den Spielern, deren Verträge enden. „Der neue Coach steht an erster Stelle, daran hängt ja die Kaderplanung“, so der 50-Jährige, der neben AG-Vorstand Markus Kraetschmer von vielen Fans zum Gesicht des sportlichen Verfalls auserkoren wurde, 2019 (mit de facto null Euro Budget) aber auch Spieler wie Pichler, Handl, Palmer-Brown und Youngster Wimmer geholt hatte.