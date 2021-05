Nach Kader-Rauswurf: „Motiviert mich noch mehr“

23. Platz in Kitzbühel war beste Platzierung

Der Pongauer hatte aufgrund des letzten Winters nicht wirklich gute Argumente: nur zweimal war er im Weltcup in den Punkterängen, ein 23. Platz bei der zweiten Abfahrt in Kitzbühel das beste Ergebnis. Jedoch: Es war seine Comeback-Saison nach einem Kreuzbandriss. Und bereits vorm ersten Rennen war er nach einem Trainingssturz im schon lädierten linken Knie erneut gehandicapt. Schließlich musste er die Saison vorm Heim-Weltcup in Saalbach beenden und wurde erneut operiert.