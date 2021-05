Legosteine für Häftlinge: Bittbrief irritiert

In einem der „Krone“ vorliegenden internen E-Mail, das am Donnerstag an Angestellte der Justizanstalt Innsbruck verschickt wurde, heißt es wortwörtlich: „Zur Förderung der Kreativität, der Konzentration und des Gemeinschaftsgefühles ist angedacht, die Insassen der Jugendabteilung im Rahmen des (sic!) Betreuung mit Lego-Bausteinen zu beschäftigen.“ Weiters wird an die Mitarbeiter appelliert, zu Hause in ihren Spielzeugkisten zu kramen und Lego, das die Kinder nicht mehr benötigen, in die Justizanstalt zu bringen. Zusatz: Anleitungen für die Bausätze würden ebenso wenig gebraucht wie die größeren Duplo-Steine.