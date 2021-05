Ottakring: Festnahmen und Verletzte bei Gegendemo

Österreich hat am Samstag mit dem „Fest der Freude“ der Befreiung von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft und der Opfer gedacht. In Wien ist es infolge einer angemeldeten Demo von rechten Gruppen in Ottakring in den Abendstunden zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und linken Gegendemonstranten gekommen. Es ist von mehreren Festnahmen die Rede, die allerdings noch nicht offiziell bestätigt wurden. Mindestens ein Teilnehmer der Gegendemo und vier Polizeibeamte seien verletzt worden, hieß es.