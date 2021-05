Giro-Start: Brändle Zeitfahr-Neunter, Ganna siegt

Ganna war zwar für das Giro-Auftaktzeitfahren favorisiert gewesen. Im Vorjahr hatte er inklusive der WM in Imola alle seine Zeitfahren auch gewonnen. Heuer jedoch setzte es für den 25-jährigen aus dem Piemont einige Niederlagen, so zuletzt auch in der Tour de Romandie. In Freiburg war er am vergangenen Sonntag sogar nur Zehnter geworden. „Ich habe mir einfach gesagt: ‘Vollgas, Filippo!‘ - und es hat geklappt“, zeigte sich Ganna im TV-Siegerinterview erleichtert.