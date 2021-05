Grazer Fahrradpolizisten schnappten Gesuchten

Die mobile Fahrradstreife „Velo“ nahm gegen 12.00 Uhr in der Grazbachgasse einen telefonierenden Radfahrer wahr. Die Polizisten hielten den Mann an und führten eine Personenkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn eine aufrechte Festnahme mit einem europäischen Haftbefehl bestand. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.