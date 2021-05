EU schafft Impfprogramm für 60 bis 80 Mio. Kinder

Der Impfstoff wird in der EU entsprechend der Bevölkerungszahl aufgeteilt, also für Österreich zwei Prozent. Kanzler Kurz sieht sich in seiner Forderung bestätigt: „Wir werden 2022/23 etwa 40 Millionen Dosen für Nachimpfungen benötigen. Den Rest kaufen wir zum EU-Kontingent dazu.“ Gleichzeitig gab der Kanzler einen neuen Tagesrekord in Österreich bekannt: „100.000 an einem Tag. Wir sind unter den Spitzenvertretern in der EU.“ Der Kanzler: „Noch wird entsprechend der Alterspyramide vorgegangen, aber bald wird das Impfen in allen Bundesländern für alle Altersgruppen freigegeben werden können.“