Kroatische Erdbebenopfer erhalten erste Häuser

Doskozil verspricht weitere Unterstützung

„Durch das Erdbeben wurden rund 50.000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Tausende Menschen haben ihr Zuhause verloren. In so einer Situation ist Zusammenhalt gefragt. Das Burgenland ist mit Kroatien historisch und kulturell eng verbunden, daher ist es für uns selbstverständlich, diese Initiative zu unterstützen“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei seinem Besuch in Čučerje.