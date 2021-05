Coronavirus: Betriebsimpfung in OÖ ab Anfang Juni

„First come - first serve“

Wird das Impfen für alle freigeben, werden zuerst die auf der Plattform bereits registrierten Personen einen Termin erhalten. Danach gelte bei der Vergabe von Terminen „first come - first serve“, so Haberlander. Derzeit wird aufgrund von Lieferschwierigkeiten mit dem Vakzin AstraZeneca in Oberösterreich eigentlich nur mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geimpft. Die AstraZeneca-Dosen werden für Zweitimpfungen zurückgelegt. In der aktuellen Woche waren das 42.000 Dosen, kommende Woche sind es 10.000.