Wien-Öffnung am 19. Mai: Wieso es doch anders kam

Wien geht den Weg der Bundesregierung

Wien wird also den Weg der Bundesregierung gehen und am 19. Mai genauso öffnen wie alle anderen Bundesländer. Das erklärten der sozialdemokratische Stadt-Chef und sein Vize Christoph Wiederkehr (NEOS) nach einem Expertengipfel am Donnerstag. Wir geben auf alle Fragen, die sich durch die Maßnahmen stellen, die richtigen Antworten.