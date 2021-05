Infektionen sinken weiter: 1245 neue Fälle

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist weiterhin rückläufig. Am Donnerstag (Stand: 9.30 Uhr) waren es 1245 neue Corona-Fälle. Am Mittwoch waren es noch 1644 Neuinfektionen gewesen. Dazu kamen 22 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Auch die Situation in den Spitälern entspannt sich zusehends, es gibt ein Minus von 67 Patienten auf den Normalstationen und 13 Patienten weniger auf Intensivstationen.