„Wenn die Musi spielt“ nicht vor großem Publikum

Das „Wenn die Musi spielt“ Sommer-Open-Air in Bad Kleinkirchheim wird auch heuer nicht vor großem Publikum über die Bühne gehen. Wie die örtliche Tourismusregion (Millstätter See, Bad Kleinkirchheim & Nockberge) in einer Aussendung mitteilte, plant man für die Veranstaltung am 10. Juli entweder eine Aufzeichnung (wie bei der Winter-Musi) oder eine Liveübertragung.