Van der Bellen: Nicht um Überleben der EU besorgt

„Das einzige, was ich bedienen kann, ist mein Handy“

Van der Bellen räumte am Beispiel der Pandemie auch offen ein, dass Politiker jeden Tag Beschlüsse mit Unsicherheiten treffen müssten. Auch die Wissenschaft biete nicht immer Klarheit. „Wir haben immer eine Wahrheit für drei Tage.“ Die Digitalisierung sei an ihm „nahezu spurlos vorübergegangen“, räumte der Bundespräsident weiters scherzhaft ein. „Das einzige, was ich bedienen kann, ist mein Handy.“ Aber auch das habe hundert Funktionen, die er nicht kenne.