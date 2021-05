Nach Feuer-Unfall: Grosjean gibt Formel-1-Comeback

Schlimmer Crash in Bahrain

Grosjean war im vergangenen November in Bahrain schwer verunglückt. Sein Haas-Bolide war in die Leitplanken gekracht, in zwei Stücke gebrochen und in Flammen aufgegangen. Der 35-Jährige hatte Verbrennungen an beiden Händen erlitten, den Horror-Crash ansonsten wie durch ein Wunder ohne noch schwerere Blessuren überstanden. Grosjean fährt nun in der nordamerikanischen IndyCar-Serie.