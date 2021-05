Kind mitsamt Türrahmen in Wiener Spital geflogen

Schmerzhaft hat ein falscher Griff für einen Burschen am Montagabend in Wien-Donaustadt geendet. Der Bub war mit zwei Fingern in einem Metall-Türrahmen stecken geblieben, diese wieder zu befreien war ihm nicht mehr möglich. Feuerwehr und Rettung mussten anrücken - die Finger hätten zwar gerettet werden können, „waren aber von dem Vorfall deutlich gezeichnet“, so Feuerwehrsprecher Christian Feiler.