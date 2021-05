Neue Klubs steigen in den Poker um Dragovic ein

In Leverkusen hat der ÖFB-Routinier keine Zukunft, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie Sky berichtet, hat der russische Erstligist Dynamo Moskau ein Angebot für den 30-Jährigen abgegeben. Auch der 1. FC Köln, der sich in Verhandlungen mit Noch-Austria-Trainer Peter Stöger befindet, soll Interesse an einer Verpflichtung von Dragovic haben.