Im Ernst: Mike Tyson (54) hat ein WM-Kampf-Angebot

Aufwärmgegner Lewis?

Ob Tyson die „Einladung“ ernst nimmt? Ein Statement von ihm liegt derzeit noch nicht vor. Fakt ist aber, dass er sich auf Social Media regelmäßig mit seinem austrainierten Super-Body rühmt. „Iron Mike“ ist also jedenfalls fit genug für einen Showkampf. Einen solchen will er ehebaldigst austragen - und zwar schlagzeilenträchtig gegen Lennox Lewis (nachdem Evander Holyfield abgesagt hatte). Vor einer Woche verkündete Tyson entsprechende Pläne. Für Tyson wäre es eine Art Revanche. Der Amerikaner verlor vor 19 Jahren einen WM-Kampf gegen den Briten Lewis durch K.o. in der achten Runde. Mittlerweile ist Tyson 54, Lewis 55 Jahre alt. Ob es tatsächlich zu dem Comeback kommen wird, ist offen. Tyson nennt als möglichen Termin September.