Vor der EM muss Weratschnig in der Küche schlafen!

Grund dafür war ein Riesenstreit um die Unterkunft: Die 23-Jährige wollte in ein Einzel-Appartement im Teamquartier, wie es die Kolleginnen Kuhnle und Wolffhardt haben – und eben nicht in ein Doppelzimmer. „Weil ich so isolierter, coronasicherer bin, da keine Leute ein und aus gehen, ich mich besser vorbereiten kann. Ich hätte die Kosten dafür auch selbst getragen.“