Linzer Maibaum kommt früher heim als erwartet

Der geniale Coup der Steinbrucher „Maibaum Crew“ um Christian Mühleder aus Neufelden erhält damit ein doppeltes Happy End. Einerseits für die Diebe, weil der Baum am 29. Mai ausgelöst wird, andererseits für Linz, weil man das „Symbol für Aufbruch in der Kultur“ schon am Freitag wieder zurückbekommt.