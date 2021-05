Maibaum-Crew: „Es hat uns zu sehr gejuckt!“

Spontane Idee

Nicht ganz, denn nach 6 Uhr am Morgen durften auch die Maibaumdiebe legal unterwegs sein. „Es war eine spontane Idee“, gesteht Christian Mühleder, der in der „Krone“ noch am Vortag versprochen hatte, heuer ausnahmsweise eine Saison lang die Jagd nach Maibäumen bleiben zu lassen. „Es hat uns dann aber zu sehr gejuckt“, gesteht er. Die „Ameisberger Turmteifön“, eine Perchtengruppe, half auch mit.