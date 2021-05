Neue Serie „The Bad Batch“ und „Simpsons“-Kurzfilm

Am Dienstag hießt es wieder: „May the Fourth be with you“! Rechtzeitig zur Feier des jährlich am 4. Mai stattfindenden „Star Wars“-Tags veröffentlicht Disney+ nicht nur eine brandneue Serie, „Star Wars: The Bad Batch“ (siehe auch Video oben), sondern auch einen „Star Wars“-Kurzfilm von „Die Simpsons“ sowie cineastische „Rundflüge“ mit den berühmten Raumschiffen und Fahrzeugen aus 44 Jahren „Star Wars“. Damit immer noch nicht genug, gibt es ein Fan-Art-Takeover und „Urlaubsreisen“ zu Destinationen aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Alles am 4. Mai auf Disney+.