Syriens Assad kann bei Wahl am 26. Mai antreten

Im Bürgerkriegsland Syrien läuft bei der Präsidentenwahl Ende Mai alles auf einen Sieg von Amtsinhaber Bashar al-Assad hinaus. Das Verfassungsgericht genehmigte am Montag wie erwartet seine Bewerbung für die Wahl am 26. Mai. Beobachter haben wegen der autoritären Herrschaft Assads keine Zweifel daran, dass er zum Wahlsieger ausgerufen und in eine vierte Amtszeit gehen wird.