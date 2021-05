22-Jährige durch Stromstoß in Badewanne getötet

Derartige Zwischenfälle haben sich in den letzten Jahren auch in Österreich gehäuft, wo vor zwei Jahren eine 21-jährige Vorarlbergerin in der Badewanne einem Stromstoß aus dem Smartphone-Ladegerät zum Opfer fiel. Vor etwas mehr als einem Jahr starb - ebenfalls in Vorarlberg - eine Elfjährige auf dieselbe Art und Weise.