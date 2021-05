29.000 Impfungen in dieser Woche

Salzburg ist das Impfschlusslicht in Österreich - diesen Vorwurf musste sich das Land in den vergangenen Wochen gefallen lassen. Gesundheitsreferent Christian Stöckl hat dies mit dem Salzburger System erklärt. Durch die 280 Impfordinationen würde man in der Statistik fünf Tage hinterher sein. Denn jeden Tag können logistisch nur bis zu 68 Arztpraxen mit den Vakzinen beliefert werden. Allein dieser Vorgang dauert gut vier Tage. Dann muss natürlich noch geimpft werden.