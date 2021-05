1625 neue Fälle, 12 Tote - immer weniger im Spital

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) 1625 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Vor einer Woche waren es noch 2025 neue Corona-Fälle. Die Zahl der Spitalspatienten ist weiterhin rückläufig. Vergleichsweise gering ist auch die Zahl der Todesopfer: In 24 Stunden verstarben zwölf Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren.