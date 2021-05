Lille in der Ligue 1 weiter auf Meisterkurs

Der Brasilianer Neymar (33.) erzielte die Führung, Kapitän Marquinhos (59.) erhöhte per wuchtigem Kopfball nach einer Ecke. Nachdem Ignatius Ganago (60.) den direkten Anschluss für Lens erzielte, wackelte das ohne den geschonten Kylian Mbappe spielende PSG kurz, blieb vor dem Rückspiel in der Champions League am Dienstag bei Manchester City (Hinspiel: 1:2) aber letztlich doch souverän.