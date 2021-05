Verirrter Wanderer bekam „Heli-Taxi“ bis ins Tal

Ein 55-Jähriger unternahm am Staatsfeiertag um 10.30 Uhr eine Wanderung von Weißenbach am Attersee Richtung Leonsbergalm im Gemeindegebiet von Bad Ischl. Im Bereich der Loizalm konnte er auf dem schneebedeckten Boden keine Wegmarkierungen mehr ausmachen und kehrte deshalb um. Bergabwärts kam er immer weiter in unwegsames bewaldetes Gelände und verlor schließlich die Orientierung.