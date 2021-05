Marsch: Mit aller Macht gegen den „Abschiedsblues“

Marsch könnte mit einem Erfolg den Grundstein fürs zweite Double in Folge legen. Das gelang in der Nachkriegszeit nur Oscar Garcia (2016 und 2017). „Der Cup-Sieg ist eines unserer ganz großen Saisonziele“, zeigt sich der 47-Jährige hungrig. Gleichzeitig kämpft er gegen den „Abschiedsblues“, mit dem es auch zwei seiner Vorgänger zu tun bekamen. Nachdem Marco Rose seinen Wechsel von Gladbach zu Dortmund bekannt gab, verlor er mit den Fohlen sieben (!) Spiele am Stück. Adi Hütters Vorsprung mit Frankfurt auf einen Nicht-Champions-League-Platz in Deutschland schmolz von sieben Zählern auf einen, seit sein Wechsel zu Gladbach publik wurde.