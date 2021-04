Sabrina Rohrmoser folgt dem Langzeit-Chef

Lob für Beckers Pionierarbeit

Der langjährige Direktor des ULSZ Rif, Wolfgang Becker, geht mit September in Pension. „Wolfgang Becker hat wahre Pionierarbeit geleistet und das Sportzentrum mitaufgebaut. In diesen 35 Jahren wurde es Schritt für Schritt strategisch weiterentwickelt und zu dem gemacht, was es heute ist. Ich bedanke mich bei ihm für die ausgezeichnete Arbeit“, betonte Sportlandesrat Schnöll.