Stöger mit Corona infiziert! Köln-Treffen geplatzt

„Ich bin am Freitagmorgen per Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Jetzt wird noch ein PCR-Test vorgenommen. Mir geht es gut, ich habe keine Symptome, aber Horst kann natürlich jetzt nicht kommen“, sagte Stöger dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Das Treffen soll nun nicht in Wien, sondern virtuell stattfinden.