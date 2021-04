Washington Capitals mit Michael Raffl im Play-off

Penguins zum 15. Mal in Folge im Play-off

Damit schlossen die Penguins zu den Capitals an der Spitze der East Division auf, beide haben das Ticket für die entscheidende Meisterschaftsphase nun fix. Pittsburgh schaffte zum 15. Mal in Folge den Einzug ins Play-off, die längste laufende Serie in den vier großen nordamerikanischen Ligen. Washington ist zum siebenten Mal hintereinander dabei. „Es ist eine harte Liga, und das ganze Ziel ist es, sich für den Stanley Cup zu qualifizieren, also ist das im Rückspiegel“, freute sich Trainer Peter Laviolette über das erreichte Etappenziel.