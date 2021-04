Judo-Weltverband sperrt Iran für vier Jahre!

Mollaei hatte sich der Anordnung bei der WM 2019 widersetzt und das Halbfinale gegen den Belgier Casse verloren, sich anschließend aber nicht in sein Heimatland zurück getraut. Er flüchtete nach Europa, gewann mit dem Wiener Klub Galaxy Tigers 2019 den österreichischen Mannschafts-Meistertitel, ging danach nach Deutschland und kämpft seitdem für die Mongolei, für die er auch an den Olympischen Spielen in diesem Sommer - ebenfalls in Tokio - teilnehmen will.