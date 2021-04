Weiterer Rückschlag für Bürgerbegehren

Darauf aufmerksam gemacht wurde die Wahlbehörde von Juristen des Landes Salzburg. Ihnen war die Sache zur Prüfung vorgelegt worden, weil sich in der ersten Sitzung am 26. März herausgestellt hatte, dass in einem Begleitschreiben zum Antrag auf das „Salzburger Stadtrecht 1955“ verwiesen wurde - tatsächlich muss es aber „1966“ heißen. „Ein Tippfehler“, so die Plattform. Die Landesjuristen wiesen nun in ihrer Stellungnahme auf den möglichen anderen Formalfehler hin: „Es wird sohin zu beurteilen sein, wer den Antrag auf Durchführung eines Bürgerbegehrens gestellt hat.“