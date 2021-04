Steiermark: Pflegepersonal verzweifelt gesucht

„Für mich war immer klar, dass ich in die Pflege gehen will“, sagt Michaela Löschnigg-Tausz. Seit 30 Jahren arbeitet sie in der Branche, derzeit leitet sie die Wachkoma-Station der Albert-Schweitzer-Klinik in Graz. Im Laufe der Jahre habe sich viel verändert. „Der Beruf ist nicht mehr so attraktiv. Es gehört dazu, dass man oft einspringt. Man merkt, dass viele in ihrer Freizeit arbeiten“, sagt sie. Das große Problem: Es werde zu wenig diplomiertes Personal ausgebildet.