Über den „Klassenkampf“ in der Sexualität

Vor der Pandemie, als Sexualpädagogik an Schulen noch möglich war, habe ich an Mittelschulen die Fragen von Jugendlichen zu Liebe und Sexualität beantwortet. Berufsschulen bieten ebenfalls oft Aufklärungsunterricht für ihre Schüler an. An Gymnasien waren ich und meine Kollegen hingegen selten. Warum eigentlich? Jugendliche haben viele Fragen zu Sexualität und Liebe, egal in welche Schule sie gehen. Bislang konnte mir niemand wirklich beantworten, weshalb Sexualpädagogik an bestimmten Schultypen häufiger stattfindet als an anderen.